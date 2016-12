Das 28. Oldie-Turnier um den von Roland Sonntag gespendeten Wanderpokal brachte einen neuen Sieger. Finalgegner des 1. FC Altburg war der FV Bad Wildbad, der mit 0:2 unterlag. Platz drei sicherte sich in einem 9-Meter Schießen der Gastgeber, 1. FC Calmbach, gegen Althengstett. Insgesamt gab es in den 20 Partien des späten Nachmittags 84 Tore zu beobachten. Diese wurden dann bei einem gemütlichen Beisammensein der "Oldies" noch bis spät am Abend immer wieder in ihrer Entstehung durchgesprochen und gewürdigt. Foto: Ziegelbauer