Bad Teinach-Zavelstein Zauberhaftes Licht umhüllt die Anlage

Bad Teinach-Zavelstein. Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, findet in Bad Teinach-Zavelstein zum sechsten Mal "Die Zavelsteiner Burgweihnacht" statt. Das romantische Ambiente der Burgruine sowie des Städtles von Zavelstein haben bereits in den vergangenen Jahren zahlreiche Besucher aus Nah und Fern angezogen, sodass die Stadtverwaltung an diesem Erfolg anknüpfen möchte.