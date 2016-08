Bad Teinach-Zavelstein Zahlen wegen Rekordjahr nicht vergleichbar

"2015 war ein Rekordjahr, das beste Jahr überhaupt", sagt Wendel. Deshalb sei es mit 2016 nicht vergleichbar, dennoch aber besser als 2014.

Dabei fing die Freibadsaison im Mai und Juni schlecht an. Das Wetter lud eher zu einem Tag im Hallenbad ein. Deshalb wollten dieses Jahr in diesen beiden Monaten nur rund 6500 Gäste den Sprung ins Wasser wagen. Zum Vergleich: 2015 waren es rund 9000. Als "Totalausfall" bezeichnet Wendel deshalb die Frühlingsmonate Mai und Juni im Jahr 2016.

Der besucherreichste Tag war in diesem Jahr der 10. Juli. An diesem Sonntag suchten 1390 Gäste eine Abkühlung und fanden sie im Freibad in Bad Teinach. Damit waren es sogar ein paar Leute mehr, als am besten Tag vergangenes Jahr (1364). Das Freibad in Bad Teinach ist noch bis zum 11. September geöffnet.

Weitere Informationen: www.bad-teinach-zavelstein.de