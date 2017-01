Bad Teinach-Zavelstein Vom kleinen Stein zur Mini-Metropole

Bad Teinach-Zavelstein. Die oberen Klassenräume der Grundschule in Bad Teinach-Zavelstein erinnerten die vergangenen drei Tage eher an ein Spielparadies, als an eine Schule: Wo man hinsah – rote, grüne, blaue Legosteine, fein säuberlich in Kisten sortiert, halb fertige Bauwerke und ein fröhliches Durcheinander an Kindern. Die Grundschule veranstaltete bereits zum dritten Mal die vom Förderverein unterstützten "Legobautage" für die Dritt- und Viertklässler. Spielerisch sollen die Kinder dabei allerlei soziale Kompetenzen erlernen.

Der "Ermöglicher" der Aktion, Jürgen Kraft, ist inmitten des Getümmels leicht ausfindig zu machen: Nicht nur wegen seiner orangenen Warnweste, auf der "Bautage" geschrieben steht, sondern auch, weil er immer von einer Traube Kinder umgeben ist. "Dürfen wir einen Stall bauen?", "Wir brauchen noch Steine" oder "Können wir auch zu zweit weitermachen?" sind nur einige der Fragen und Bitten, die Kraft den arbeitswilligen Schülern geduldig beantwortet.

"Ich bin hier so was wie der Architekt", schmunzelt Kraft. Er hat nämlich nicht nur die rund 250 000 Legosteine mit in die Schule gebracht, sondern auch Baupläne für verschiedene Gebäude, wie beispielsweise die Kirche entworfen. "Die Kinder dürfen aber natürlich auch frei bauen", erklärt er. Ziel der Legobautage ist es, in Gruppen nach und nach eine gesamte Stadt aus den bunten Steinen zu errichten. Zwar sind einige der Bauwerke denen in Bad Teinach-Zavelstein sehr ähnlich, im Grunde dürfen sich die Schüler aber ihre eigene Stadt kreieren. "Sie sollen sich selbst überlegen, was sie wichtig finden in einer Stadt", sagt Kraft.