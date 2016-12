Bad Teinach-Zavelstein Trotz vieler Investitionen weiter schuldenfrei

Vor allem die Modernisierung des Rathauses mit Anbau nimmt durch die erste Finanzierungsrate in Höhe von 1,1 Millionen Euro mehr als die Hälfte des geplanten Vermögenshaushaltes mit einem Ansatz von rund 2,1 Millionen Euro ein. "Insgesamt zeigt der Etat ein Arbeitsprogramm, das sich für eine Stadt in der Größe von Bad Teinach-Zavelstein mehr als sehen lassen kann", sagte Wendel. Er verwies auch auf Mittel für die zweite Finanzierungsrate eines neuen Feuerwehrfahrzeuges, die Sanierung der Friedhofsmauer am Gotsacker, die Verlegung von Leerrohren für den Breitbandausbau oder eine neue Wärmepumpe im Freibad.

Gute Konjunktur

Nicht zuletzt die Zuführungsrate, also der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt, den der Bürgermeister in Höhe von 256 000 Euro prognostizierte, ermöglicht die Finanzierung der Projekte. "Die gute konjunkturelle Situation sollten wir wieder dafür nutzen, Haushaltsmittel in beträchtlichem Umfang für den Unterhalt und den Werterhalt der städtischen Infrastruktur einzusetzen", kündigte Wendel beispielsweise 120 000 Euro für die Sanierung von Gemeindestraßen sowie rund 218 000 Euro für das Kanal- und Wasserleitungsnetz an. Insgesamt hat der Verwaltungshaushalt ein Volumen von 8,4 Millionen Euro. "Die darin enthaltenen Personalkosten liegen mit einer Quote von 23,6 Prozent im langjährigen Mittel", stellte er fest.