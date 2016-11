Bad Teinach-Zavelstein Straße wird früher saniert

500 Meter Länge

Saniert wird die Spur Richtung Calw auf einer Länge von 500 Meter. Zur Ausführung der Arbeiten wird die B 463 in der Ortsdurchfahrt Kentheim halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Baustellenampel in beide Richtungen an der Baustelle vorbeigeführt. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat sich entschlossen, die ursprünglich für das nächste Jahr vorgesehene Belagserneuerung vorzuziehen und die dringend sanierungsbedürftigen starken Schäden im Straßenbelag wie Unebenheiten, Spurrillen und Rissbildungen zu beseitigen. Der Grund für die kurzfristige Ausführung liegt darin, dass durch die derzeit laufenden Sanierungsarbeiten in der Ortsdurchfahrt Calw mit Durchfahrtsverbot für den Schwerverkehr ein geringeres Verkehrsaufkommen in Kentheim erwartet und dieser Synergieeffekt genutzt wird.

Rund 100 000 Euro