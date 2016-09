Bad Teinach-Zavelstein Stadt hat "genug Wasser unterm Kiel"

"Die gute Konjunktur hilft allerdings ungemein, sodass wir eine Gesamtverbesserung gegenüber dem Planansatz feststellen", so der Bürgermeister. So zeichnet sich im Vermögenshaushalt eine Verbesserung um 505 000 Euro ab, die mit einer höheren Zuführungsrate und auch Grundstücksverkäufen verbunden ist. Die Entnahme aus den Rücklagen der Stadt fällt wohl nicht ganz so hoch aus, wie ursprünglich geplant. Darüber hinaus verzögere sich die Erschließung der Dorfwiesenstraße in Rötenbach, für die Investitionen in Höhe von 295 000 Euro eingestellt sind. Vor diesem Hintergrund reduziert sich die vorgesehene Rücklagenentnahme um 355 000 Euro auf 122 000 Euro. "Fürs Jahresende ist ein Stand der Rücklagen von rund 608 000 Euro prognostiziert und wir verzichten auf Kredite", sagte Wendel und kündigte Ideen für einige Projekte an, die mittelfristig in die Haushaltsplanungen einfließen können.