Bad Teinach-Zavelstein Seit 1986 Tradition

Fairer Spielabend

Der Erlös aus dem von der Schule organisierten Getränke- und Essensverkauf sowie den Startgeldern kommt jedes Jahr den Schülern der KGH zugute. Binokelspieler aus Simmersfeld, Oberkollbach, Aichelberg und Schwarzenberg haben der Schule an diesem Abend eine Spende von insgesamt 170 Euro übergeben.Das beste Händchen an diesem Abend hatte der Effringer Jochen Morlock. Auf dem zweiten Platz landete Karl Maier aus Calw-Wimberg und den dritten Platz belegte Ingrid Würz aus Königsbach-Stein.

Die Schulleiterin Ilse Dieterle freute sich über die Spenden und den fairen Spieleabend in guter Atmosphäre. Schon am kommenden ­Wochenende steht ein weiteres Turnier an der KGH an: Am Samstag werden die Teilnehmer gegeneinander Skat spielen.