Bad Teinach-Zavelstein Rathaus verliert Denkmalschutz

Daniel Kasun griff vor diesem Hintergrund den Gedanken einer energetischen Sanierung wieder auf, der bisher wegen der Schindelfassade in den Hintergrund gerückt war. "Wir berücksichtigen mit der neuen Heizungsanlage das regenerative Energiegesetz. Schon jetzt haben wir einen überraschenden Jahresverbrauch von 3000 Euro", relativierte Wendel und betonte, dass es sich nicht um ein Wohngebäude handle. Klaus Roller regte zudem Überlegungen für ein anderes Farbkonzept an, das man durch den neuen Status des Gebäudes umsetzen könnte. Mit diesen Perspektiven beauftragte der Gemeinderat deshalb die Verwaltung zur öffentlichen Ausschreibung erster Maßnahmen für das Projekt, das durch die erste Finanzierungsrate in Höhe von 1,1 Millionen Euro mehr als die Hälfte des geplanten Vermögenshaushaltes einnimmt.