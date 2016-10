Bad Teinach-Zavelstein Radweg ist schon rege frequentiert

Über das Kreisradwegbauprogramm beteiligt sich der Landkreis mit 41 000 Euro an der Maßnahme, die mit Gesamtkosten von 140 000 Euro im Haushalt der Stadt Bad Teinach-Zavelstein zu Buche schlägt. "Es wurde ein lang gehegter Wunsch in Verantwortung unseres Bauamtes realisiert, auch Dank der Mitwirkung von Grundstückseigentümern, die ihre Flächen verkauften", sagte Wendel zur Planungsarbeit von Karl Lechler und zur Arbeit von Bauleiter Matthias Wentsch. Schon in den Wintermonaten sind die Bäume entlang der Fronwaldstraße gefällt worden, sodass Licht auf die bisher eher dunkle Strecke durch den Wald fallen kann.

Dies bietet zudem Autofahrern eine bessere Übersicht.

Indes überraschte die Stadt den Landkreis mit der Verlegung von Leerrohren. "Wir haben sie auf den rund 850 Metern entlang der Fronwaldstraße parallel zum Radweg eingebaut und bieten sie dem Kreis für das Backbone-Projekt der Breitbandversorgung an", berichtete Bürgermeister Markus Wendel bei der Freigabe. Er brachte damit Landrat Riegger zum Strahlen. "Das ist ein hervorragendes Beispiel einer Kommune, über den Tellerrand hinaus zu schauen", lobte er die Initiative der Kurstadt.

Verlegt wurden die Leerrohre in dem Grünstreifen, der den Radweg von der Fronwaldstraße trennt.