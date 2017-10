Bad Teinach-Zavelstein Politiker aus dem Saarland lernt Nordschwarzwald kennen

Hans wollte wissen, wie es um die Sprachkompetenz stehe. Entsprechende Kurse und auch Knigge-Seminare kämen sehr gut an, hoben die beiden Hoteliers hervor. "Vorzeigebetriebe werden professionell geführt, nicht auf Kosten des Personals", unterstrich Rolf Berlin. Die Branche gewinne an Image, was sich an einem Plus von 2,6 Prozent an Auszubildenden in den unterschiedlichen, hoch interessanten Berufsfeldern zeige. Den Gästen müsse etwas geboten werden, dann spiele das Wetter keine Rolle.

Wie dies aussehen kann, zeigte eine Besichtigung des jüngst auf rund 100 Zimmer erweiterten und mit einem – zeitweise auch der Öffentlichkeit zugänglichen – modernen neuen Bade- und Wellnessbereich ausgestatteten Hotels Therme. Vom gut eingerichteten Klassik-Zimmer bis zur Suite können Ferien-, Übernachtungs- und Tagungsgäste mit Blick auf den Kurpark oder das beschauliche Städtchen das passende Angebot für ihre Zwecke finden.

Am Ende des Rundgangs der Gruppe – zu der auch die Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Calw/Bad Teinach, Ricarda Becker, zählte und am Ende auch Bürgermeister Markus Wendel stieß – meinte Thomas Blenke: "Da kann ich nur sagen: Glückwunsch!"