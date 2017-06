Bad Teinach-Zavelstein "Play Luther" spielt in Zavelstein

Bad Teinach-Zavelstein. Die Schauspieler Till Florian Beyerbach und Lukas Ullrich bilden die Theatergruppe "EURE FORMATION" und beschäftigen sich in ihrem aktuellen Stück mit dem Leben und Werk Martin Luthers. Sie treten am Donnerstag, 29. Juni, ab 19.30 Uhr im Konsul-Niethammer-Kulturzentrum in Zavelstein auf.