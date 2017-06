Bad Teinach-Zavelstein Oldtimer sowie Raritäten auf dem Farrenhof

Bad Teinach-Schmieh. Einmal im Jahr erreicht Schmieh Kultstatus. Dann, wenn die Freunde von großen Vehikeln zusammenkommen. Mehr als 250 Fahrzeuge waren am Wochenende rund um den Farrenhof zu sehen. Immer wenn Cheforganisator Gunter Schäfer ruft, wird das Gelände rund um den Farrenhof zum Mekka für Oldtimer-, Unimog- und Schlepperfreunde. Es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen. Mehr als 250 Fahrzeuge bildeten eine Rekordbeteiligung. Die Besucherkulisse hat sich längst vom Insider- und Fachsimpler-Publikum zu einem Ereignis für die ganze Familie entwickelt. Zahlreiche Raritäten, PS- strotzende Modelle, herausgeputzte Oldtimer Fahrzeuge von Lanz bis Hanomag reihten sich neben hochmodernen MB-Trucks ein. Mal in Reih und Glied, mal kreuz und quer. Die letzten Teilnehmer, die ankamen fanden keinen freien Platz mehr und mussten ihr Fahrzeug in die Wiese stellen.