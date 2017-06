Bad Teinach-Zavelstein Oktoberfestband kommt zur Zavelsteiner Wiesengaudi

Bad Teinach-Zavelstein. "O‘zapft is" heißt es jedes Jahr zum Beginn des Münchner Oktoberfests. Und jedes Mal zieht die "Wiesn" (so nennen es die Bayern) Millionen Menschen aus aller Welt auf die selig schwankenden Bierbänke. Als "Populärste Oktoberfest-Band der Welt" und "Wiesn-Botschafter" ziehen die Musiker der Münchner Zwietracht mittlerweile seit über zwei Jahrzehnten von München aus los, um Musik und die Stimmung des Oktoberfestes in die Welt hinaus zu tragen, dieses Jahr auch in Zavelstein.