Bad Teinach-Zavelstein Ohne Flüchtlinge geht nichts mehr

Mit den Flüchtlinge unter ihnen hat man in dem Vier-Sterne-Superior-Wellness-Hotel durchaus gute Erfahrungen gemacht. "Die strahlen immer", sagt Sterne-Koch Franz Berlin, sind zufrieden und glücklich, dass sie arbeiten können.

Die meisten verrichten Hausmeistertätigkeiten oder helfen in der Küche. Lamin Bawo aus Gambia zum Beispiel hat sich zwischenzeitlich zu einem wahren Spezialisten für schwäbische Spezialitäten wie Maultaschen und Spätzle entwickelt.

Probleme gibt es immer wieder mit den Sprachkenntnissen. Und auch mit den Behörden ist es nicht immer einfach. Da wurde die Familie Berlin auch von Flüchtlingshelfern unterstützt. Vor allem Hildegard Horst aus Neuhengstett – von dort kamen einige der heutigen KroneLamm-Mitarbeiter – habe über so manche bürokratische Hürde hinweg geholfen.

Für Monatskarten Geld vorgestreckt

Vieles läuft auch für die Helfer nicht rund. Sie haben beispielsweise den Asylbewerbern das Geld für die Monatskarten vorgestreckt, die sie für ihre Praktika benötigen – und dann selbst oft wochenlang auf das Geld gewartet, wie Hildegard Horst erzählt.

Asylbewerber in Arbeit zu bringen – da ist in letzter Zeit viel in Bewegung gekommen, sagt Barbara Ogbone, Flüchtlingsbeauftragte der Gemeinde Althengstett. Auch was die Förderungsmöglichkeiten anbelangt. Vor allem in Gastronomie und Handwerk ist der Bedarf groß. Dort finden auch zunehmend Asylbewerber Stellen. Schon seit Monaten hat die Elektro-Roller GmbH in Altburg einen Syrer beschäftigt. Und ist mit ihm zufrieden. Deutsch beherrsche er schon ganz gut, sagt sein Chef Wolfgang Roller. Nur mit dem Schwäbischen gebe es hin und wieder noch Probleme. u Kommentar