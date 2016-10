Bad Teinach-Zavelstein "Oft passiert tagelang gar nichts"

Bad Teinach-Zavelstein. Im Fokus des Filmes waren neben den endlosen Landschaften Eis- und Grizzlybären. Dabei wagte sich der Tierfilmer immer wieder sehr nah an sie heran. "Das sind eigentlich sehr neutrale Tiere", sagte er über die Eisbären, die ihn weder als Feind, noch als Freund gesehen haben sollen.

Die meiste Zeit war er in Alaska alleine unterwegs. Neben seiner enormen Erfahrungen mit wilden Tieren und der Fotografie, muss er Unmengen an Geduld mitbringen. Ehrlichkeit ist bei Kieling eine extrem wichtige Eigenschaft, die den Besuchern im KoNi einen vertieften Einblick in seinen knapp zweieinhalb Jahre dauernden Wildnisaufenthalt gab.

Das Leben von Tierfilmern wirke in Filmen so, als wäre es vollgepackt mit wunderschönen Ereignissen und sehe immer sehr spannend aus. Jedoch gab er zu, dass dem nicht so ist. Unglaubliche Geduld und Durchhaltevermögen würden benötigt, um solch beeindruckende Szenen aufnehmen zu können. "Oft kommt es vor, dass tagelang nichts passiert", erklärte er. Umso beeindruckender sind dann die Aufnahmen von extrem seltenen Tierverhalten.