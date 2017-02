Bad Teinach-Zavelstein Neues Löschfahrzeug wird zum Meilenstein

Außerdem machte Kalmbach deutlich, dass für die Zukunft wichtige Weichenstellungen vorgenommen werden.An vorderster Stelle steht die anstehende Beschaffung des neuen Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs HLF. Der Feuerwehr-Chef verwies auf die Abstimmungen hinsichtlich der Ausstattung des HLF-10: "Das stellt für die kommenden 20 Jahre den Bedarf unserer Rettungsmöglichkeiten sicher."

In den vergangenen Tagen sei darüber hinaus das Gaswarngerät eingetroffen, dessen Anwendung in den kommenden Wochen geschult werde.

Zusätzliche Möglichkeiten personeller Verstärkung eröffnete sich die Feuerwehr mit einer Neuregelung in Verbindung mit der Jugendfeuerwehr (JFW). Demnach haben Jugendliche zwischen 17 und 18 Jahren künftig die Möglichkeit, in diesem Jahr vor dem Wechsel in die aktive Abteilung dort schon parallel an den Übungen mitzuwirken.

"Gedanken müssen wir uns bei der Umsetzung der Alarm- und Ausrückeordnung machen, da wir in den Stadtteilen Bad Teinach und Rötenbach tagsüber Engpässe haben", stellte der Gesamtkommandant fest.

"Sie machen einen wirklich guten Job und ich freue mich, dass die Feuerwehr fit für die Stadt ist", sagte Bürgermeister Markus Wendel. In die Anerkennung band er ausdrücklich Familien, Freunde und Arbeitgeber ein.

Wendel dankt für Unterstützung

Bei der Aufgabenvielfalt der Feuerwehr sei es auch seitens der Stadt wichtig, deren Stand auf hohem Niveau zu halten. Wendel: "Wir befinden uns in einer interessanten und anspruchsvollen Phase, in der wir innerhalb von zwei Jahren rund 680 000 Euro für die Feuerwehr investieren. "Das zeige den Rückhalt bei Stadtverwaltung und Gemeinderat. Darüber dankte der Schultes der Wehr für die Ausbildung des Nachwuchses, die Unterstützung städtischer Veranstaltungen sowie die Bereicherung durch eigene Feste.

Zusammen mit Kalmbach zeichnete Wendel drei Feuerwehrmänner aus. Seit 40 Jahren leistet Erich Truckenbrodt freiwilligen aktiven Dienst und erhielt das Feuerwehrehrenzeichen des Landes in Gold. In Silber wurde die 25-jährige Einsatzbereitschaft von Detlef Lutz, Kommandant der Abteilung Bad Teinach, und Thomas Gall, stellvertretender Kommandant der Werkfeuerwehr im Klinikum Nordschwarzwald, gewürdigt.