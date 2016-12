Bad Teinach-Zavelstein Neuausrichtung zum Wohle des Vereins

Treue Mitglieder

Kassier Eberhard Böttinger berichtete über die Finanzen des Vereins, die durchaus zufriedenstellend sind, wenn auch nur ein kleiner Überschuss erwirtschaftet wurde. Allerdings, so die Vorsitzende, hätten viele aus der Bevölkerung bis heute nicht registriert, dass es einen Skiverein in der Stadt gibt. Schon deshalb sei die Neuausrichtung zum Wohle des Vereins. Trotz der Neuerungen kamen auch die seit Jahrezehnten treuen Mitglieder bei der Versammlung nicht zu kurz: Wolfgang Majer wurde für seine 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Seit 25 Jahren halten Rosi und Gert Goldmann sowie Jochen und Volker Mast dem vor allem im Winter aktiven Verein die Treue. Nicht zuletzt die Skihütte am Ortsrand von Sommenhardt sowie der vereinseigene Skilift sind, sofern ausreichend Schnee liegt, gut frequentiert. "Um das gute Verhältnis zu Anwohnern und Forst zu pflegen, wurde der Pachtvertrag überarbeitet", erklärte Hüttenwart Andreas Strobl. Darüber hinaus regte er an, die Terrasse an der Hütte zu erneuern und zu erweitern – schließlich feiert der Verein dort gerne den Saisonauftakt und auch Silverster.

Anstehende Ausfahrten