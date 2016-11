Bad Teinach-Zavelstein Musiker halten "Smokie"-Sound am Leben

Doch wer sind "Spirit of Smokie"? Genau das, was ihr Name bereits sagt: Musiker, die den Geist der bekannten Band "Smokie", die in den 1970er-Jahren mit unzähligen Hits die Charts stürmten, am Leben halten. Um "Smokie" war es nach dem tragischen Unfalltod von Leadsänger Alan Barton 1995 still geworden.

An der Gitarre bei "Spirit of Smokie" ist Andy Whelan, der lange Gitarrist bei Chris Norman war und an den Soloalben von Alan Barton und Alan Silson mitwirkte. Den Bass zupft Graham Kearns. Er tourte bereits mit Alan Barton, Sad Café und Sisters of Mercy. Und kein geringerer als Dean Barton, Alan Bartons Sohn, der die raue und doch gefühlvolle Stimme seines Vaters geerbt hat, steht als Frontmann auf der Bühne. Gemeinsam führen sie den "Smokie"-Sound fort und begeistern mit den Hits der Band, bereichert durch eigene Kompositionen und solchen aus der Feder von Deans verstorbenem Vater.

"Spirit of Smokie" sind somit die "Smokie-Familie – langjährige gute Freunde, die sich einst zu einem Erinnerungskonzert für Alan Barton zusammen taten und dort durch ihren unglaublichen Smokie-Sound beeindruckten. Die Veranstalter versprechen "mit der faszinierenden Stimme und charismatischen Performance Dean Bartons und der herausragenden Qualität seiner Bandkollegen ein Live-Erlebnis der Extraklasse – einzigartig, beeindruckend, emotional und mitreißend."