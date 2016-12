Bad Teinach-Zavelstein Musik und Essen werden zum Genuss

Bad Teinach-Zavelstein. Die Musiker freuten sich schon auf das Ambiente im Residenzsaal des Hotels Therme Teinach, nicht zuletzt wegen des stattlichen Weihnachtsbaums, auf den Hoteldirektor Christian Scheidt stolz ist. "Das ist ein so herausragendes Ambiente und wir kommen gerne hierher", unterstrich Schlagzeuger Heini Altbart im Gespräch mit unserer Zeitung. Der aus Wien stammende Drummer legte nicht nur ein um das andere Mal ein beeindruckendes Solo hin. Er zollte dem Gastgeber für die gelungene Veranstaltung hohe Anerkennung, "die man so in Wien nicht finden kann".

Rhythmus von Jazz, Dixie, Swing und Blues reißt Zuhörer mit

Aber nicht nur der Schlagzeuger, jeder Musiker, allen voran Pianist Max Greger junior am Flügel, Nik Deeg am Kontrabass, Gerald Kresse mit der Trompete, Jochen Buck an der Klarinette, Gernot Haug mit Posaune und Trevor Courtney mit Banjo, E-Gitarre und Mundharmonika hatten im Verlauf des Abends ihre solistischen Beiträge. Immer schwungvoll und mitreißend im Rhythmus von Swing, Dixie, Jazz und Blues präsentierten sie ihr Repertoire.