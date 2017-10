Bad Teinach-Zavelstein Monrepos gastiert in Georgskirche

Vier Instrumentalisten

Die vier Instrumentalisten hatten sich schon zuvor als langjährige Mitglieder der Kammerakademie Calw kennen und schätzen gelernt. Die Bedeutung des Wortes Monrepos darf wörtlich genommen werden: Für Martin Andermann, Theresa Schumacher, Ann-Kathrin Binder und Georg Nonnenmann stellt das gemeinsame Musizieren tatsächlich eine Erholung dar, denn sie sind alle Amateurmusiker. Was sie vereint, ist die unbändige Freude an der Musik.

Am Samstag, 4. November, ab 17 Uhr, konzertiert das Monrepos Quartett in der Georgskirche in Zavelstein.