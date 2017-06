Bad Teinach-Zavelstein Mittelaltermarkt ermöglicht Zeitreise

"Fabula Corvinus" hat gemeinsam mit der Stadt Bad Teinach-Zavelstein einen familienfreundlichen Mittelaltermarkt organisiert. Dabei wurde auf die Einbindung regionaler Firmen, Vereine und Organisationen, sowie auf die örtlichen Gegebenheiten geachtet. Am Freitag beginnt der Markt um 17 Uhr und wird später mit Böllerschüssen eingeläutet. Bis 23 Uhr kann man am Freitag und am Samstag das große Lagerleben entdecken. Für Familien gibt es Kindermitmachangebote. Von Bogenschießen über Feuerspektakel bis hin zu einem Kinderritterturnier ist alles dabei.

Zudem gibt es zu verschiedenen Zeiten Kanonendonner durch die Landsknechte. Ein großes gastronomisches Angebot bietet die Stadt im und am Festzelt an.

Das Jubiläumswochenende zur Feier von 675 Jahren Stadtrecht findet vom 14. bis 16. Juli auf der Zavelsteiner Festwiese statt.