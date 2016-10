Bad Teinach-Zavelstein Mit Physiotherapie ist das Angebot im Hotel Therme komplett

Neben Physiotherapie bietet er manuelle Therapie, Massagen und ergänzende Therapien an. Sponagel, der bereits in Calw-Altburg eine Praxis betreibt, hat die Kassenzulassung. "Durch die räumliche Nähe ergänzt sich das gut", sagt Sponagel im Gespräch mit unserer Zeitung. Statt bislang drei wird er jetzt bis zu fünf Mitarbeiter beschäftigen. Parkplätze befinden sich direkt vor dem Haus, was vor allem für Gehbehinderte notwendig ist. Die Praxis ist für alle Patienten da, also nicht nur für Hotelgäste.

Es sei schon immer sein Wunsch und der von Besitzer und Investor Wolfgang Scheidtweiler gewesen, dass sich Wellness und Physiotherapie in dem Vier-Sterne-Superior-Hotel ergänzen, sagte Geschäftsführer Christian Scheidt. Der Bedarf sei da. Sponagel ist im Vorfeld oft gefragt worden, wann es los geht.

Wave-Liege ermöglicht Meditation