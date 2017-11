Bad Teinach-Zavelstein Lichterzauber, Harfenklänge und etwas Magie

Durch das mittelalterliche Städtchen und die Burgruine erklingt an beiden Tagen die Harfe von Barden Gotthardt.

Wanderfreudige Kinder und Erwachsene treffen sich am Sonntag um 16.30 Uhr an der Bühne zur gemeinsamen Nikolausfackelwanderung mit Bruno Ott. Mit Geschenken kommt der Nikolaus an beiden Tagen auf die Bühne: am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 17.15 Uhr.

Die Ballonkünstler und Zauberer "TwisterTwins" wollen an beiden Tagen die Besucher verblüffen.

Der Weihnachtsmarkt ist am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Neu ist in diesem Jahr der Shuttle-Service im Stadtgebiet: Am Samstag gilt das Angebot zwischen 17 und 21 Uhr, am Sonntag zwischen 11 und 19 Uhr. Die Bushaltestellen werden etwa alle 30 Minuten angefahren. Für alle weiteren Ortsteile ist ein Rufauto unter der Telefonnummer 0172/9 15 18 71 zu den genannten Zeiten buchbar. Die Fahrten werden zu den jeweiligen Zeiten vom Fahrer geplant.

shuttle-haltestellen: Zavelstein: Marktplatz, Schule, Sportplatz (50 Cent pro Person und Fahrt); Sommenhardt: Birkenwaldstraße, Molke, Calwer Straße; Rötenbach: Zettelberg, Kirche, Auf der Haardt (je ein Euro).