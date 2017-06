Bad Teinach-Zavelstein Landschaft erleben

Bad Teinach-Zavelstein. Eine Geo-Erlebnistour mit Andreas Megerle bietet die Teinachtal Touristik am Freitag, 16. Juni, an. Beginn ist um 13 Uhr und Treffpunkt am Parkplatz gegenüber der Abfüllanlage der Mineralbrunnen Teinach GmbH.