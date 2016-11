Bad Teinach-Zavelstein Kultur, Unterricht und ein wilder Bär

Neben Sehenswürdigkeiten wie der Salz-Mine, Burgen und Kirchen, das Schloss Dracula oder die Lügenbrücke in Hermannstadt erregte auch ein Bär Aufmerksamkeit. Er hatte sich, so Schull, in die Stadt verirrt und kletterte unter anderem auf den Hausdächern herum. Vor allem aber der Austausch mit der Sonderschule in Sibiu prägte den Besuch. "Wir waren beim Unterricht in Malen und Musik dabei und haben auch an Aktivitäten nur für Lehrer teilgenommen", berichtete Schartner den Kindern.

Schon im Frühjahr erhält die KGHS selbst Besuch aus einem der fünf weiteren, am Erasmus+-Projekt beteiligten Schulen in Polen, Spanien, Griechenland, Slowenien und Rumänien. Mit dem Reisebericht lieferten die Lehrer deshalb einen zusätzlichen Beitrag für die Vorbereitungen.

Zuvor erhielten die Schüler zudem das Ergebnis ihrer Wahl für die Schülersprecher. "Acht Kandidaten waren mutig und stellten sich zur Wahl", freute sich Schulleiterin Ilse Dieterle. Deshalb hatten die Schüler eine echte Wahl und erteilten Nathalie sowie ihrem Stellvertreter Niklas das Votum. Dieterle stattete die beiden mit einem Heft und Stift für die anstehenden Aufgaben aus.