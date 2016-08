Bad Teinach-Zavelstein Kindern spielerisch Geräte nähergebracht

Gefahrenfeld erkunden

In einer Rauchkammer erlebten die Mädchen und Jungen, was es für Feuerwehrler heißt, nichts zu sehen. Davor erfuhren sie, dass in solchen Fällen die Einsatzkräfte in der Hocke am Boden das Gefahrenfeld erkunden. "Dann stößt man automatisch auf eventuell verletzte Personen", so der Hinweis der Aktiven.

Respekt zeigten die Kinder außerdem vor den schweren hydraulischen Geräten, mit denen man bei Bedarf ein Auto auseinanderschneiden und so eingeklemmte Personen retten kann.

Ein Gefühl für den Spreizer vermittelte ihnen ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem sie mit diesem Tennisbälle transportierten.