Bad Teinach-Zavelstein Historische Technik trifft auf Gourmet-Küche

Keine Aufgaben

Die Teilnehmer der Rundfahrt mit Oldtimern machten auch Station in Zavelstein. "Es geht um den Genuss der herrlichen Landschaft in Verbindung mit kulinarischem Know-how", stellte Hermann Bareiss fest. Der Hotelier aus Baiersbronn-Mitteltal hat den Ausfahrten in den historischen Fahrzeugen seinen Namen gegeben.

Ohne Zeit- oder Aufgabenstellung, wohl aber mit einem Routenbuch, waren die Fahrer gestartet, die unter anderem aus Nordrhein-Westfalen und Belgien anreisten. "Es ist jedes Jahr eine andere Route", berichtete Kai Schmalzried. Zum zwölften Mal hatte der Gästebetreuer aus dem Hause Bareiss die Strecken zusammengestellt und im Frühjahr auch zur Probe abgefahren. Von Mitteltal leitete er die 14 Teilnehmer durch das Murgtal nach Simmersfeld, Oberkollwangen und Weltenschwann bis nach Zavelstein. Rund drei Stunden lang genossen sie den Nordschwarzwald.