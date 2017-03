Bad Teinach-Zavelstein Gute Preise dank Wettbewerb

Unterhaltung und Maßnahmen an Gemeindestraßen sicherte sich nach der Auswertung unterschiedlicher Angebote die Firma Roth aus Herrenberg zu einem Brutto-Preis von 108 100 Euro.

Acht Unternehmen bewarben sich für die Kanalsanierung in geschlossener Bauweise, also mit dem so genannten "Inliner-Verfahren". Den Zuschlag dafür erhielt die Holzgerlinger Firma Sani Profi zu einem Preis von 39 608 Euro.

Der Frost im zu Ende gehenden Winter habe sichtbare Schäden hinterlassen, merkte Karl-Eugen Schroth an, und erkundigte sich nach deren Behebung.

"Dafür stehen Unterhaltungsmittel zur Verfügung. Wir warten aber noch ab, weil sich einige Risse mit dem Temperaturanstieg wieder geben", erklärte Bauamtsleiter Frank Padubrin. Die Fugenschließung sei mit zweimal 6000 Euro einkalkuliert, sagte der Bürgermeister. Sobald die notwendige Bodentemperatur erreicht sei, sollen die Maßnahmen starten, fügte er hinzu. Insgesamt würden die einzelnen Unterhaltungen bis zum Herbst andauern.