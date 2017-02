Bad Teinach-Zavelstein Großes Konzert und großes Drama

Jahre später trafen sich Freunde, Angehörige von "Smokie" zu einem Gedächtniskonzert. Barton-Sohn Dean sang. Andy Whelan, der lange Gitarrist bei Chris Norman war, übernahmen die Soli. Den Bass zupfte Graham Kearns, der bereits mit Alan Barton tourte. Wer die drei hörte, war elektrisiert – eben weil sie wie das Original klangen. Nein, besser! Der Spirit der 70er-Jahre war mit einem Schlag wieder da, als "Smokie" die "Disco" mit Ilja Richter oder die "Hitparade" von Dieter-Thomas Heck über Jahre beherrschten. "Und dieser Spirit durfte einfach nicht verloren gehen."

Im Teeniealter kreischender Fan

Das nun wieder sagt Kirsten Münst. Einst war sie einer dieser kreischenden Fans von "Smokie". Ihr Teenie-Zimmer hing voll mit den Bravo-Plakaten der Band. Irgendwann lernte sie in der Zeit nach einem der Konzerte den damals etwa 15-jährigen Dean kennen, der seinen Vater begleitete. Eine Freundschaft entstand. Heute ist Kirsten die deutsche Managerin von "Spirit of Smokie". Organisiert Konzerte, Tourneen. Hält den Mythos am Leben – der eben mehr ist als ein "Smokie"-Cover. Diese Band hier setzt den Mythos fort – mit eigenen Kompositionen, eigenen Songs, die den Sound von "Smokie" weiterentwickeln.

Kirsten erzählt von ihrem Ehemann, auch einem Musiker. "Hardrock". Für den war "Smokie" immer Schlager. Bis er "Spirit of Smokie" doch mal live hörte. "Und sehr beeindruckt war." Denn "Spirit of Smokie" können richtig guten Rock’n’Roll. Den spielen sie neben den unsterblichen "Smokie"-Balladen auch hier im KoNi. Niemanden, wirklich niemanden, hält es bei diesen Beats mehr auf den Stühlen. Die Menge tobt, rastet aus, kreischt, tanzt sich links und rechts der ordentlich aufgestellten Stuhlreihen in Ekstase. Uwe, Mandy und Kirsten hatten den Anfang gemacht, hatten sich gar nicht erst hingesetzt. Sie wussten ja, was für ein Konzert die Menge hier erwartet. Und hatten sich deshalb auch ein wenig über die Bestuhlung gewundert.

Und dann ist sie wieder da – die Tragik, die ganz große Tragödie. Dean Alan Barton erzählt von der Bühne von seinem Vater, als er ihn das erste Mal bei einem Konzert begleiten durfte, ihn das erste Mal eine solche Show performen sah. "Wild Wild Angels" sei der Lieblingssong seines Vaters, seines Idols, gewesen. Und natürlich singt der Sohn den Song des Vaters. Vielleicht für den verlorenen Vater. Noch so ein unwahrscheinlicher Schmachtfetzen.

Die Fans setzen sich, die Pärchen im Saal kuscheln, rücken zusammen. Wer nah am Wasser gebaut hat, lässt die Tränen zu. Denn das hier ist kein Kitsch. Es ist echt, das ist den Menschen da oben auf der Bühne alles wirklich passiert. Und diese unglaubliche Musik macht es unsterblich. Und alle hier im Koni können gerade ein Teil davon werden. Auch für die Ewigkeit. "Living Next Door to Alice" – ganz ohne "Who the Fuck...". Sondern das Original. Oder eben sogar besser als das.