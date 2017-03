Bad Teinach-Zavelstein Große Pläne für "Krokus-Stadt"

Bad Teinach-Zavelstein. Auf der Wiese unterhalb der Stadtmauer in Zavelstein stellten Krause und Bürgermeister Markus Wendel bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein die Pläne für das Feierjahr vor. Vor 675 Jahren, also 1342, wurde Zavelstein erstmals als Stadt erwähnt. Lange galt sie damit als kleinste Stadt Württembergs. "So ein Jubiläum ist was ganz Besonderes", bekräftigte Kreisarchivar Martin Frieß. "Wir stehen hier auf der künftigen Festwiese vor der Skyline von Zavelstein", schmunzelte Wendel. Am Jubiläumswochenende von 14. bis 16. Juli werde genau da ein riesiges Festzelt für rund 800 Menschen stehen. Freitags wird dort bei der "Zavelsteiner Wiesengaudi" die Band "Münchner Zwietracht" auftreten – eine der populärsten Oktoberfest-Bands. "Das ist auch was für die jungen Leute", freute sich Krause.

Kleiner Vorgeschmack auf Mittelaltermarkt

Der Samstag biete vor allem für Familien etliche Höhepunkte, so die Tourismusmanagerin. Ganz im Zeichen des Mittelalters werde eine Olympiade veranstaltet, bei der in Teams historische Geschicklichkeitsspiele absolviert werden. Abends ist ein musikalischer Stadtrundgang geplant – also eine Art Zeitstrahl, der mit Musik oder Theater­stücken aus der jeweiligen Zeit die Geschichte Zavelsteins erlebbar machen soll. "Eine Sache von Bürgern für Bürger", meinte Krause. Mit einem Feuerwerk werde dann der Jubiläumssamstag zu Ende gehen.