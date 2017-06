Bad Teinach-Zavelstein Groovende Töne in der Burgruine

Jazzi.ca spielt Titel aus dem American Songbook. Die Musiker aus dem Raum Calw, Leonberg und Herrenberg spannen den Bogen vom Cool Jazz eines Miles Davis, über die Blue-Note-Klassiker, bis zum groovenden Funky Jazz. Neben bluesorientierten und soulig groovenden Nummern mit rockigem Einschlag sind gefühlvolle Balladen sowie einige Latin-Titel zu hören. Unterstützt wird das Quintett, bestehend aus Thomas Aman am Schlagzeug, Martin Hering am Bass, Jacek Kacprzak am Klavier, Klaus Mossmann an der Trompete und Roland Herdter am Saxofon, durch die warme, gefühlvolle Stimme Meric Seners, einer jungen Sängerin, die die bisherige Instrumentalband komplettiert.

Bei schlechtem Wetter entfällt das Konzert.