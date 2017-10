Bad Teinach-Zavelstein. Die für Samstag, 28. Oktober, geplante Geo-Erlebnistour von der Teinachtal Touristik mit Andreas Megerle wurde verschoben. Diese findet nun eine Woche später, am Samstag, 4. November, statt. Es bleibt allerdings bei der Uhrzeit 13 Uhr. Das erwartet die Teilnehmer: Eintauchen in die Welt der Gesteine. Erleben, woher der Teinacher Sprudel kommt. Das Jagdrevier des Ameisenlöwen erforschen. Und vielleicht sogar einen Edelstein finden. Das alles und mehr erwartet die Teilnehmer bei der rund siebeneinhalb Kilometer langen Geo-Erlebnistour. Treffpunkt ist am Parkplatz gegenüber der Abfüllanlage der Mineralbrunnen Teinach GmbH. Die Wanderung dauert rund vier Stunden und kostet fünf Euro, ermäßigt vier Euro pro Person. Als Ausrüstung werden wasserfeste Schuhe, Sonnen- sowie Regenschutz und ein Vesper mit Getränken für unterwegs empfohlen. Eine Anmeldung ist erforderlich bei der Teinachtal-Touristik unter Telefon 07053/9 20 50 40.