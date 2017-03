Bad Teinach-Zavelstein Gemeinschaftsaktion lohnt sich

Quellen und Bäche

Mit der gemeinsamen Vorliebe für das Angeln schlossen sich die Hobbyfischer 2003 zum Verein zusammen. Neben dem Teinachtalsee am Ortsrand von Bad Teinach hat der Verein zudem den Bach an sich für die kommenden Jahre gepachtet. "Es handelt sich um die Teilstrecke von der Teufelsbrücke bis zum Einlauf in die Nagold an der Station Teinach", erklärte Böttinger den Bereich zwischen den Ortsrändern auf beiden Seiten. Auf ihrem Weg wird die Teinach von vielen Quellen und Bächen gespeist. Die größeren sind Eitelsbach, Lautenbach, Rötenbach und Dürrbach. Das hydrologische Einzugsgebiet der Teinach umfasst rund 62 Quadratkilometer. Die Pflege der Uferbereiche ist deshalb eine alljährliche Aufgabe und orientiert sich zeitlich natürlich an den gesetzlichen und zeitlichen Vorgaben für Baumschnitt.