Bad Teinach-Zavelstein Geballte Kompetenz bei Genusstag

Irina Zimmermann, einst erste Teinacher Wassersommeliere, gehört ebenfalls zu Ankes Gruppe. Das Wasser im Glas habe "einen vollen süßen Körper", mit "einer lang anhaltenden Süße auf der Zunge". Leicht trocken – oder gar bitter? – im Abgang. Eine Diskussion mit den anderen in der Gruppe entbrennt, ob es nun bitter oder süß schmeckt, das zu verkostende Wasser. Das könne tatsächlich sein, denn für diesen gewissen Geschmackseindruck sei mutmaßlich der Magnesium-Anteil in der Mineralisierung verantwortlich. Den würde manche Menschen als süß, andere eben als bitter kategorisieren – je nach individueller Prägung.

Was gerade auffällt: Alle Männer in der Gruppe mögen dieses gewisse Wasser nicht, die Frauen schon; ist das also ein "Mann-Frau-Ding"? Anke schüttelt den Kopf: "Das hat eher damit zu tun, wie unser Geschmack in der Kindheit und später konditioniert wurde." Aber es zeige, wie variationsreich und spannend die Auseinandersetzung mit dem Geschmack von Wasser sein kann.

Wohlklingende Worte

Als die Worte gefunden sind in den verschiedenen Gruppen zu den jeweilig zu verkostenden Wässern, werden die Ergebnisse im Plenum vorgetragen – während die jeweils anderen Gruppen parallel die Wässer der vortragenden Gruppe probieren dürfen. Dabei wird auch von Nicola Buchner und Peter Schropp, Vorstandsmitglieder der Wassersommelier-Union und Leiter dieses Events, enthüllt, um welche Wässer es sich eigentlich gehandelt hat. Es sind Wässer aus Portugal (knallbunte PET-Flaschen), Tschechien, sogar Bulgarien (extrem hoher Magnesium-Wert; das "süßeste" Wasser der Verkostung mit einer extremen Viskosität) dabei, aber auch sehr bekannte deutsche Wasser – wie das, das die Gruppe von Anke und Irina verkosten und in wohlklingenden Worten vorstellen durfte.

Geschmack aus Gestein

Ein Mitglied von Ankes und Irinas Gruppe ist Matias Glusman. Der gebürtige Argentinier hat in Großbritannien und Israel studiert, ist versierter Weinsommelier und "der erste englischsprachige Wassersommelier" der Welt. Matias arbeitet als Berater in der Getränkeindustrie, derzeit mit Sitz in Polen – wo er seit ein paar Jahren eine komplette Mineralwasser-Industrie nach deutschem Vorbild aufbaut. Er wird später im Verlauf des Genusstages eine Vortrag darüber halten, was die Mineralwasser-Branche von der Wein-Branche lernen kann. Und wo das Wasser dem Wein sogar voraus ist.

Zum Beispiel beim berühmten "Terroir", das ja vor allem den Geschmack der Weine ausmachen soll. Matias’ Erkenntnis: "Wasser ist das ultimative Terroir-Getränk", viel mehr als Weine – die ja immer auch den Einflüssen von Wetter und Sonne ausgesetzt sind. Aber Wasser, Mineralwasser erhält seinen Geschmack und seine Physiognomie immer allein aus dem Gestein, dem geologischen Untergrund, aus dem es geschöpft wird. Mehr "Terroir" in einem Getränk geht nicht. "Davon kann Wein nur träumen."