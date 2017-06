Bad Teinach-Zavelstein Für Fußballturnier bis nach Polen gereist

Bad Teinach-Zavelstein. Im Mai machte sich eine Schülergruppe der Karl-Georg-Haldenwang-Schule in Bad Teinach-Zavelstein auf den Weg nach Polen, um zum zweiten Mal an einem Fußballturnier in Pyskowice teilzunehmen. Im Vorfeld des Turniers trainierten die 14 Schüler im Alter von 15 bis 19 Jahren zwei mal in der Woche, um Kondition und Ballgefühl zu bekommen.