Bad Teinach-Zavelstein Farbige Lichter schaffen traumhafte Atmosphäre

Musikliebhaber können sich jetzt schon auf Konzerte in der St. Georgskirche freuen: Am Samstag um 16 Uhr ertönen die kräftigen Stimmen der "Swinging Dudes", der Remigius Kammerchor gibt um 17 Uhr sein Können zum Besten, ebenso wie die Swing Singers um 19.15 Uhr. Die Eintritte sind frei, Spenden erbeten.

Auch Liebhaber der Holzkunst kommen auf ihre Kosten

Außerdem: Eisenbahn-Fans aufgepasst! Im evangelischen Gemeindehaus befindet sich ein liebevoll hergerichtetes Advents-Café. Während sich die Besucher dort stärken und aufwärmen können, erleben sie einen weiteren Höhepunkt gewissermaßen "an sich vorbeirauschen".

Am Sonntag, 4. Dezember, stimmt der Posaunenchor Zavelstein ab 15 Uhr die Besucher der Burgweihnacht auf dem Kirchenvorplatz musikalisch auf die Adventszeit ein.

Auch Liebhaber der Holzkunst kommen auf ihre Kosten: Im Burggraben werden mehrfach am Tag Vorführungen angeboten, bei denen man dem Künstler über die Schulter schauen kann. Die kleinen Künstler des Grundschulchors treten mit Winter- und Adventsliedern auf dem Kirchenvorplatz auf.

Für Kinder wird allerlei geboten: Am Samstag um 16.30 Uhr und am Sonntag um 17.30 Uhr beschenkt der Nikolaus die Kinder auf dem Kirchenvorplatz mit kleinen Präsenten aus dem Jutesack. Am Sonntag dürfen Groß und Klein von 11 bis 16 Uhr Lebkuchen im kleinen Saal der evangelischen Kirchengemeinde mit der Karl-Georg-Haldenwang-Schule verzieren. Wanderfreunde treffen sich um 16.30 Uhr auf dem Kirchenvorplatz zur Nikolausfackelwanderung mit Bruno Ott. Im Anschluss verteilt der Nikolaus an die kleinen Wanderer Präsente.

Informationen gibt es bei der Teinachtal-Touristik, Telefon 07053/9 20 50 40, oder unter www.teinachtal.de.