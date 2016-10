Bad Teinach-Zavelstein Englische Fantasien im Gepäck

Das Ensemble besteht aus Musikstudenten und Absolventen deutscher Musikhochschulen und fand sich erstmals im Spätjahr 2011 zusammen. Wichtige Impulse erhielten die Musiker von Vladimir Mendelssohn (Folkwang Universität der Künste) sowie von Nina Reddig (Clara Haskil Trio). Derzeit arbeitet das Quintett mit Jutta Rübenacker an der Hochschule für Musik, Theater und Medien (HMTM) Hannover.

Musiker aus der Region

Der aus Ostelsheim stammende Geiger Johannes Gehring absolvierte sein Studium an der Folkwang Universität der Künste "mit Auszeichnung" und ist seit 2013 an der Musikschule Lüdenscheid tätig. Die aus Zavelstein stammende Geigerin Anne Zauner ist in zahlreichen Ensembleprojekten aktiv und studiert in Hannover. Die beiden der Calwer Musikschule entwachsenen Geiger und die am Wuppertaler Standort der Kölner Musikhochschule studierende Cellistin Anna Christine Overbeck sind als Musiker der Kammerakademie Calw regelmäßig in der Region zu hören.

Bratschist Johannes Wessiepe studierte in seiner Heimatstadt Essen und setzt seine Studien derzeit an der Düsseldorfer Musikhochschule fort. Inga Schäfer, ebenfalls eine Absolventin der Essener Folkwang-Hochschule, ermöglicht mit ihrer doppelten Profession als Bratscherin und Sängerin den Besetzungswechsel des Ensembles innerhalb eines Programms. Sie war bereits in zahlreichen Opernhäusern zu hören und ist derzeit Mitglied des SWR-Vokalensembles Stuttgart.

Das Konzert am Samstag, 8. Oktober, beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden zu Gunsten der Musiker und zur Deckung der Kosten werden erbeten.

Weitere Informationen: www.tramonto-ensemble.de