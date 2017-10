Bad Teinach-Zavelstein Elf Kilometer Kulinarik

Durch die Wolfsschlucht

Nach dem Zwischenstopp in der Berghütte erfolgte wieder ein Abstieg in die heute harmlose Wolfsschlucht, um dann gezielt die Hauptspeise im "Lamm" in Zavelstein anzusteuern. Familie Berlin wartete mit einem Schweinefilet an Waldpilzrahmsauce, Apfelragout und Kartoffelkrapfen mit bester Kulinarik auf.

"So wunderbar gesättigt, kamen schon den ersten Wanderern die Idee, zur Kulinarik gleich noch die Wellness anzuhängen", schmunzelte Rust. Doch der Guide drängte zum Aufbruch, zunächst durchs Städtle zur Burgruine, ehe die Gruppe den Schloßberg umrundete, um schließlich in der gleichnamigen Hütte zum Dessert einen Ofenschlupfer kredenzt zu bekommen. "Der war so lecker, dass die Teller, trotz schon leicht überfülltem Magen, alle leer wurden", erzählte Rust.

Die Strecke bis zur Nudelmanufaktur wurde dann schon mit etwas schweren Beinen absolviert. Vor allem das letzte Teilstück mit steilem Anstieg zur Adolfshöhe habe die Wanderer ob der guten Wege staunen lassen, auf denen sie am Schillerhäusle vorbei zurück zum Ausgangspunkt am Langschen Brückle gelangten.