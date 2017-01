Bad Teinach-Zavelstein Ein ziemlich gutes Jahr geht zu Ende

Auf vielen Handlungsfeldern zeige sich die gute Entwicklung, erklärte Wendel im Hinblick auf private wie kommunale Baumaßnahmen in der Stadt. Ein Beispiel sei das Hotel, vor dem sich die Besucher versammelt hatten, oder das schnelle Internet im Stadtteil Rötenbach.

"Der Gemeinderat hat wichtige Weichenstellungen vorgenommen, die in der Zukunft ihre Wirkungen zeigen und die Lebensqualität in der Stadt für die Bevölkerung und Gäste deutlich steigern werden", sagte das Stadtoberhaupt und verwies damit auf den Haushaltsplan, der mit der Modernisierung des Rathauses ein Großprojekt beinhaltet.

Zwischenapplaus erhielt Wendels Ankündigung, dass die Vorhaben mit eigenem Geld bezahlt werden sollen und die Gemeinde damit weiterhin schuldenfrei bleibe. "Was viele im Kleinen tun, prägt das große Ganze, für das viele Bürger enorm ehrenamtlich engagiert sind", lobte der Bürgermeister deren Wirken in den unterschiedlichen Bereichen. Nicht zuletzt dieses Engagement bilde einen Teil der Lebensart in der Stadt, zu der Wendel die Bürger ermunterte.

Obwohl oder gerade weil bei der globalen Betrachtung schreckliche Ereignisse im Gedächtnis bleiben. "Deutschland muss modern, weltoffen und wehrhaft bleiben", so seine Überzeugung.