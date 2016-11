Bad Teinach-Zavelstein Dividende der EnBW-Aktien nicht mehr attraktiv

Doch nicht nur das: Die Aktien sind auch der Hemmschuh für mögliche Förderungen aus dem Ausgleichstock des Landes Baden-Württemberg. "Ich werde nicht müde werden, für den Verkauf der Aktien zu werben, zumal ihr Kurs verfällt", kündigte Bürgermeister Markus Wendel für den Haushaltsentwurf an.

Vor der Beratung zum Haushaltsplan für das kommende Jahr erhielt der Gemeinderat deshalb die Aufstellung verschiedener Projekte, die in das Investitionsprogramm der kommenden drei Jahre einfließen. Nach dem Verkauf der Aktien könnten dafür dann Fördermittel beantragt werden.

Um mehr als 600 000 Euro Investitionssumme geht es bei den vorgestellten Projekten. Beispielsweise führte Wendel die Sanierung der aus dem Jahr 1569 stammenden, einsturzgefährdeten Friedhofsmauer am historischen Gottesacker an, die in zwei Abschnitten mit rund 120 000 Euro zu Buche schlägt. Wegen des Denkmalschutzes braucht es dafür eine spezielle Mörtelsorte. "Der Chance, dafür 25 000 Euro aus dem Ausgleichsstock zu erhalten, stehen die Aktien entgegen", sagte er.