Bad Teinach-Zavelstein Die Gemeindestraßen im Blick

"Wir haben gute Erfahrungen mit Ausschreibungen im ersten Quartal des Jahres", sagte Bürgermeister Markus Wendel in der letzten Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr. Deshalb wurden dem Gremium einige Vorhaben vorgestellt, die in den kommenden Wochen durchgeplant werden. "Insgesamt kann sich die Verkehrsinfrastruktur sehen lassen. Dennoch sind einige Kilometer Sanierungsbedarf zusammengekommen", fasste Wendel zusammen. Zuvor hatten Bauamtsleiter Frank Padubrin und sein Mitarbeiter Matthias Wentsch den Zustand der Straßen unter die Lupe genommen.

Verbindung zwischen zwei Kommunen

Unter anderem führte Padubrin das Pflaster an der ­Brücke in der Unteren Talstraße, den Deckbelag in der Hinteren Talstraße sowie im Emberger Heckenweg, aber auch Straßen in Lützenhardt und Rötenbach, als sanierungsbedürftig an. "Die größte Maßnahme wird die Gemeindeverbindungsstraße von Schmieh nach Agenbach, an der auf einer Länge von eineinhalb Kilometern Risse und Kornausbrüche auftraten", sagte der Bauamtsleiter zu Schäden in der Struktur des Belags. Als Verbindungsstraße zwischen zwei Gemeinden ist deren Sanierung allerdings ein Thema für den Gemeindeverwaltungsverband GVV.