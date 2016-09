Bad Teinach-Zavelstein Der Landkreis will die Nummer 1 im Gesundheitsmarkt werden

Folgende Bereiche sollen in verschiedenen Gruppen unter die Lupe genommen werden: Digitalisierung in der Medizin, Gesundheitspolitik, Ausbildung und Nachwuchs, Gesundheitskonferenz/Pflege sowie ambulante Versorgung im ländlichen Raum. Zielsetzung ist, dass jede Gruppe drei konkrete Vorschläge zur Umsetzung erarbeitet, insgesamt also 15.

"Unsere Strategie ist, dass wir ständig darüber nachdenken, wie wir unsere medizinische Versorgung auf dem bisher schon sehr hohen Niveau oder gar noch besser sicherstellen können", so Landrat Riegger. Im Kreis Calw sei man auf diesem Gebiet vielleicht schon viel weiter als andere. Auch das solle ein Signal an die Bevölkerung sein.

Zumindest ist der Landkreis in Sachen kommunale Gesundheitskonferenz dem Großteil der anderen in Baden-Württemberg voraus. Seit einem Jahr wird das vom Gesetzgeber im Land von allen Kreisen gefordert. Hier hat man schon vor fünf Jahren begonnen, wie Landrat-Stellvertreter Frank Wiehe erläuterte.

Bedürfnisse ermitteln

Im Nachgang zur ersten Gesundheitskonferenz im Landreis Calw wurde im Jahr 2011 die kommunale Gesundheitskonferenz Calw als zentrale Informations- und Kommunikationsplattform für den Themenbereich Gesundheit gegründet. Im Landratsamt wurde eine Geschäftsstelle eingerichtet, in der Joachim Wetzig, der Leiter der Abteilung Gesundheit und Versorgung, das Sagen hat. Als Zusammenschluss aller im Gesundheitswesen arbeitenden Stellen ermittelt diese Einrichtung die wichtigsten Bedürfnisse der Bürger, stimmt die Aktivitäten der Institutionen bestmöglich untereinander ab und setzt sie tatkräftig gemeinsam um. So wenigstens die Theorie.

In drei Arbeitsgruppen hat sich diese Konferenz in der Tat mit Fragen der medizischen Versorgung, der Gesundheitsförderung sowie der pflegerischen Versorgung befasst. Und mit einer Bürgebeteiligungsrunde wurde die künftige ambulante sowie stationäre Versorgung im Landkreis Calw begleitet. Herausgekommen ist, wie Landrat Riegger erläuterte die Medizinkonzeption 2020: die Sanierung des Nagolder Krankenhauses und ein Krankenhausneubau in Calw.