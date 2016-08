Bad Teinach-Zavelstein Den Buwinghausens auf der Spur

Den Stammbaum hatte der in Idaho (Bundesstaat im Nordwesten der USA) lebende Nachfahre im Gepäck. "Der Name Buwinghausen hat einen guten Ruf in unserer Stadt und war auch in der Politik Württembergs von Bedeutung", sagte das Ehepaar Pichler zu den Gästen. "Er konnte zwar den Krieg nicht verhindern, war aber seinerzeit eine wichtige Persönlichkeit für die Reformation", fasste Klaus Pichler das Wirken Benjamin von Buwinghausens zwischen Protestanten und Katholiken zusammen. 1635 verstarb er an der Pest. Im 19. Jahrhundert waren Familienzweige der Freiherren nach Amerika ausgewandert, doch auch im Kreis Böblingen leben noch Verwandte.

Damit den Nachfahren die Stadt auch in ihrer Heimat in Erinnerung bleibt, überreichte die stellvertretende Bürgermeisterin Verena Großmann im Namen der Stadt sowohl Leckereien, als auch beispielsweise den neuen Stadtplan in englischer Sprache. Zuvor hatte es für die Gäste frischen Träubles-Kuchen von Gabriele Pichler gegeben.

Ihr Aufenthalt in Zavelstein dauerte indes nur zwei Tage, da ihre Reise sie außerdem nach Freiburg, Luzern und Basel führt, ehe eine Rheinfahrt bis Amsterdam unternehmen.