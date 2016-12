Bad Teinach-Zavelstein Beleuchtung fasziniert schon von Weitem

Vor allem, als die Dämmerung hereinbrach, strömten die Besucher zu dem Marktangebot rund um das mittelalterliche Gemäuer.

Schon von Weitem faszinierte am Wochenende die Beleuchtung der Burgruine. Und obwohl potenzielle Gäste der Burgweihnacht sich bei der Suche nach einem Parkplatz in Württembergs einst kleinster Stadt in Geduld üben mussten, lohnte sich schließlich der Bummel.

Gemeinderat backt erneut Flammkuchen