Bad Teinach-Zavelstein Bei Führungen das Teinachtal entdecken

So erfährt man beispielsweise bei Führungen im Heimatmuseum in Zavelstein wie groß die Klassen waren und wo früher die Bänke standen. Nach einer Führung in der Zavelsteiner Burg weiß man, was sich früher hinter den Mauern alles abgespielt hat. Spannende Gegebenheiten, erstaunliche Funde und beeindruckende Geschichten kommen so zu Tage. Eine besondere Note erhalten die meisten Einrichtungen durch die ehrenamtlichen Helfer.

Vereine und Initiativen sorgen für Erhalt

In allen Gemeinden sorgten Vereine und Initiativen für den Erhalt der Zeugnisse aus der Vergangenheit.

Oft werden die Einrichtungen bis heute von Ehrenamtlichen betreut und sind sehr beliebt bei Touristen. Auch Führungen in einem Brauhaus, bei einem Mineralwasserhersteller und in einer Nudelmanufaktur sind Teil der Broschüre. Eine moderne Schatzsuche, das sogenannte Geocaching, kann man ebenfalls im Teinachtal erleben.

Damit alle Interessierten den Weg zu den Sehenswürdigkeiten des Teinachtals finden, sind noch Hinweise zu verkehrstechnischen Anbindungen zum Teinachtal abgedruckt. Die Broschüre liegt in den Verwaltungen und Tourismusinformationen sowie in den Einrichtungen aus.