Bad Teinach-Zavelstein Anlieferung von Erdaushub teurer

Bad Teinach-Zavelstein. Zwischen Rötenbach und Emberg betreibt die Stadt eine Deponie, auf der unbelasteter Erdaushub angeliefert werden kann. Nach 21 Jahren passte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Gebühren an. Künftig fallen je angeliefertem Kubikmeter Erdaushub 6,80 Euro an. "Wir waren in den vergangenen Jahren zu niedrig und haben deshalb die Kostensituation auf den Prüfstand gestellt", begründete Bürgermeister Markus Wendel die Initiative. Bisher lag die Gebühr immer bei 5,60 Euro. Die Kosten für den Betreiber haben sich hingegen erheblich verändert.