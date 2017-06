Bad Teinach-Zavelstein 1000 Jahre alte Haferkörner gefunden

Bad Teinach-Zavelstein/Oberreichenbach/Neuweiler. Auf die Frage aus dem Publikum, ob das Gebiet für die Wissenschaft ein Alleinstellungsmerkmal beinhalte, antwortete Grabungsleiterin Katja Thode beim Symposium zum im 15. Jahrhundert verlassenen Oberwürzbach an der Markungsgrenze der heutigen Kommunen Bad Teinach-Zavelstein, Neuweiler und Oberreichenbach mit einem klaren "Ja".

Die wenigen punktuellen Ausgrabungen hätten dies gezeigt. Im südwestdeutschen Raum sei die Fundstätte bisher einmalig, weil sie seit der Aufgabe kaum Bodenangriffen unterworfen war. In zwei Gruppen wurden am zweiten Veranstaltungstag die Grabungsgebiete besichtigt. Aus Konservierungs- und Sicherheitsgründen wird in Kürze alles wieder verfüllt.

Verfüllung ist einfachste und günstigste Methode der Sicherung