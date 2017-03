Bad Rippoldsau-Schapbach "Wollen wir uns prostituieren?"

Bad Rippoldsau-Schapbach. Zunächst stellte Bürgermeister Bernhard Waidele die Hintergründe des Bürgerbegehrens und des Windkraftprojekts vor (siehe Infokasten). Andreas Junt, Leiter des Kommunal- und Rechnungsprüfungsamts im Landratsamt, ging auf den Formfehler (wir berichteten) bei der Unterschriftenliste zum Bürgerbegehren ein. Der Text dazu war nicht auf der Liste zu lesen, nun müsse der Gemeinderat über die Rechtmäßigkeit entscheiden.

Die drei Initiatoren des Bürgerbegehrens stellten ihre Beweggründe vor. Wie auch Waidele argumentierten sie damit, dass man die Windräder am Ende ohnehin sehen würde, da wäre es besser, auch das Geld zu sehen – zumal in der finanziellen Situation, in der sich die Gemeinde befinde.

Waidele ging noch weiter und sagte, dass die Gemeinde mit ihren Sonderhieben auf Kosten künftiger Generationen lebe. Er betonte, dass die Windräder nicht aufzuhalten seien. Nur das Nördliche falle kleiner aus.