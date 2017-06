Bad Rippoldsau-Schapbach Wolfacher pilgern

Unter der Leitung von Pfarrer Frank Maier waren sie zu einer Wallfahrt in den französischen Marienwallfahrtsort aufgebrochen, der jedes Jahr von weit mehr als fünf Millionen Pilgern aufgesucht wird.

Unter ihnen sind auch über 80 000 Kranke und Behinderte, die sich an dem Ort, an dem sich 1858 in achtzehn Erscheinungen in der Grotte von Massiabelle die Gottesmutter Maria der kleinen Bernadette offenbarte, Heilung oder wenigstens Linderung ihrer Leiden erhoffen. Sie werden in ihrer Hoffnung bestärkt durch die 66, von der Kirche anerkannten, Wunderheilungen welche hier stattgefunden haben sollen.

Ein Zwischenstopp in Nevers an der Loire